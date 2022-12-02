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Трудоустройство переселенцев: более 4 тыс. медиков нашли работу в других регионах

2 декабря 2022, 16:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Трудоустройство переселенцев: более 4 тыс. медиков нашли работу в других регионах
Источник: Depositphotos

Более 4 тыс. украинских медиков, которые спасаясь от войны стали вынужденными переселенцами, трудоустроились в учреждениях здравоохранения других регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В результате постоянных обстрелов и временной оккупации отдельных регионов Украины многие медики вынуждены были покинуть свои дома и рабочие места и искать возможность трудоустроиться в других, более безопасных областях, — говорится в сообщении.

Минздрав напоминает об урегулировании приказом ведомства от 04.03.2022 №414 механизма обеспечения рабочими местами медработников, которые из-за войны потеряли возможность работать по основному месту работы.

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Согласно нормативному документу, учет рабочего времени медработника осуществляется в заведении, в которое он направлен. Затем эти данные направляются в заведение по основному месту работы, после чего работник здравоохранения получает заработную плату. 

Сообщается, что на сегодняшний день возможностью трудоустроиться в другом медучреждении уже воспользовались 4 290 внутренне перемещенных медицинских работников. Среди них: 2 006 врачей, 1 503 специалиста (медицинские сестры/братья, акушеры, фельдшеры, ассистенты фармацевтов), 781 технический работник.

Минздрав напоминает, что найти нужные вакансии можно на Портале вакансий медицинских работников ведомства, который удобен в пользовании. 

Всего с начала запуска на портале представлено более 600 вакансий в учреждениях здравоохранения по всей Украине.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Медики Переселенці працевлаштування статистика
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