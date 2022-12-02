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Працевлаштування переселенців: понад 4 тис. медиків знайшли роботу в інших регіонах

2 Грудня 2022, 16:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Працевлаштування переселенців: понад 4 тис. медиків знайшли роботу в інших регіонах
Джерело: Depositphotos

Понад 4 тис. українських медиків, які рятуючись від війни стали вимушеними переселенцями, працевлаштувалися в закладах охорони здоров’я інших регіонів. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– В результаті постійних обстрілів і тимчасової окупації окремих регіонів України багато медиків змушені були покинути свої будинки і робочі місця і шукати можливість працевлаштуватися в інших, більш безпечних областях, – йдеться в повідомленні.

МОЗ нагадує про врегулювання наказом відомства від 04.03.2022 № 414 механізму забезпечення робочими місцями медпрацівників, які через війну втратили можливість працювати за основним місцем роботи.

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Згідно з нормативним документом, облік робочого часу медпрацівника здійснюється в закладі, в який він направлений. Потім ці дані направляються до закладу за основним місцем роботи, після чого працівник охорони здоров’я отримує заробітну плату.

Зараз дивляться

Повідомляється, що на сьогоднішній день можливістю працевлаштуватися в іншому медзакладі вже скористалися 4 290 внутрішньо переміщених медичних працівників. Серед них: 2 006 лікарів, 1 503 фахівці (медичні сестри/брати, акушери, фельдшери, асистенти фармацевтів), 781 технічний працівник.

МОЗ нагадує, що знайти потрібні вакансії можна на Порталі вакансій медичних працівників відомства, який зручний у користуванні.

Загалом з початку запуску на порталі представлено понад 600 вакансій в установах охорони здоров’я по всій Україні.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Медики Переселенці працевлаштування статистика
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