Пользователь Twitter по имени Купер утверждает, что ChatGPT спас жизнь его собаке после того, как правильно диагностировал состояние крови, которое ветеринар не смог определить.

По словам Купера, у его бордер-колли по кличке Сасси диагностировали клещевое заболевание, но его симптомы начали ухудшаться, несмотря на назначенное лечение.

Купер отвез Сасси обратно к ветеринару, но он не смог поставить дальнейший диагноз и посоветовал подождать и посмотреть, как будет прогрессировать состояние собаки.

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Не желая рисковать здоровьем питомца, Купер решил попробовать ввести анализ крови собаки в ChatGPT и запросить у программы ее диагноз.

Чат-бот с искусственным интеллектом сообщил, что он не ветеринар, но предположил, что анализ крови собаки и симптомы указывают на то, что она может страдать иммуноопосредованной гемолитической анемией (IMHA).

С этим диагнозом Купер пошел к другому ветеринару, который подтвердил его и начал лечить собаку соответствующим образом.

Купер сказал, что Сасси с тех пор полностью выздоровел.

— ChatGPT спас жизнь моей собаке, — написал он в Twitter.

Мужчина отметил, что работал с последним поколением программного обеспечения ChatGPT для искусственного интеллекта — GPT4, которое было выпущено 14 марта, и что предыдущее поколение — GPT3.5 — не могло поставить диагноз.

Фото: Twitter @peakcooper