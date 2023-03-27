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Поставил диагноз за минуты: ChatGPT спас жизнь собаке после того, как ветеринар не смог помочь

27 марта 2023, 10:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
собака

Пользователь Twitter по имени Купер утверждает, что ChatGPT спас жизнь его собаке после того, как правильно диагностировал состояние крови, которое ветеринар не смог определить.

По словам Купера, у его бордер-колли по кличке Сасси диагностировали клещевое заболевание, но его симптомы начали ухудшаться, несмотря на назначенное лечение.

Купер отвез Сасси обратно к ветеринару, но он не смог поставить дальнейший диагноз и посоветовал подождать и посмотреть, как будет прогрессировать состояние собаки.

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Не желая рисковать здоровьем питомца, Купер решил попробовать ввести анализ крови собаки в ChatGPT и запросить у программы ее диагноз.

Чат-бот с искусственным интеллектом сообщил, что он не ветеринар, но предположил, что анализ крови собаки и симптомы указывают на то, что она может страдать иммуноопосредованной гемолитической анемией (IMHA).

С этим диагнозом Купер пошел к другому ветеринару, который подтвердил его и начал лечить собаку соответствующим образом.

Купер сказал, что Сасси с тех пор полностью выздоровел.

— ChatGPT спас жизнь моей собаке, — написал он в Twitter.

Мужчина отметил, что работал с последним поколением программного обеспечения ChatGPT для искусственного интеллекта — GPT4, которое было выпущено 14 марта, и что предыдущее поколение — GPT3.5 — не могло поставить диагноз.

Фото: Twitter @peakcooper

Источник
Daily Mail
Теги
лікування Собака хвороба Штучний інтелект
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