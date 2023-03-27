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Правильно визначив діагноз: ChatGPT врятував життя собаці після того, як ветеринар не зміг допомогти

27 Березня 2023, 10:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
собака

Користувач Twitter на ім’я Купер стверджує, що ChatGPT врятував життя його собаці після того, як правильно діагностував стан крові, який ветеринар не зміг визначити.

За словами Купера, у його бордер-коллі на прізвисько Сассі діагностували кліщове захворювання, але його симптоми почали погіршуватися, незважаючи на призначене лікування.

Купер відвіз Сассі назад до ветеринара, але він не зміг поставити подальший діагноз і порадив почекати і подивитися, як буде прогресувати стан собаки.

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Не бажаючи ризикувати здоров’ям вихованця, Купер вирішив спробувати ввести аналіз крові собаки в ChatGPT і запросити у програми її діагноз.

Чат-бот зі штучним інтелектом повідомив, що він не ветеринар, але припустив, що аналіз крові собаки та симптоми свідчать про те, що він може страждати на імуноопосередковану гемолітичну анемію (IMHA).

З цим діагнозом Купер пішов до іншого ветеринара, який підтвердив його і почав лікувати собаку відповідним чином.

Купер сказав, що Сассі з тих пір повністю одужав.

– ChatGPT врятував життя моєму собаці, – написав він у Twitter.

Чоловік зазначив, що працював з останнім поколінням програмного забезпечення ChatGPT для штучного інтелекту — GPT4, яке було випущено 14 березня, і що попереднє покоління, GPT3.5, не могло поставити діагноз.

Фото: Twitter @peakcooper

Джерело
Daily Mail
Теги
лікування Собака хвороба Штучний інтелект
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