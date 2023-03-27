Користувач Twitter на ім’я Купер стверджує, що ChatGPT врятував життя його собаці після того, як правильно діагностував стан крові, який ветеринар не зміг визначити.

За словами Купера, у його бордер-коллі на прізвисько Сассі діагностували кліщове захворювання, але його симптоми почали погіршуватися, незважаючи на призначене лікування.

Купер відвіз Сассі назад до ветеринара, але він не зміг поставити подальший діагноз і порадив почекати і подивитися, як буде прогресувати стан собаки.

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Не бажаючи ризикувати здоров’ям вихованця, Купер вирішив спробувати ввести аналіз крові собаки в ChatGPT і запросити у програми її діагноз.

Чат-бот зі штучним інтелектом повідомив, що він не ветеринар, але припустив, що аналіз крові собаки та симптоми свідчать про те, що він може страждати на імуноопосередковану гемолітичну анемію (IMHA).

З цим діагнозом Купер пішов до іншого ветеринара, який підтвердив його і почав лікувати собаку відповідним чином.

Купер сказав, що Сассі з тих пір повністю одужав.

– ChatGPT врятував життя моєму собаці, – написав він у Twitter.

Чоловік зазначив, що працював з останнім поколінням програмного забезпечення ChatGPT для штучного інтелекту — GPT4, яке було випущено 14 березня, і що попереднє покоління, GPT3.5, не могло поставити діагноз.

Фото: Twitter @peakcooper