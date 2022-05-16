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“Презумпция согласия”: в Швейцарии каждого после смерти хотят сделать донором

16 мая 2022, 17:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
операція
Источник: Depositphotos

В Швейцарии поддержали повышение доступности органов для трансплантации. Каждого человека после смерти сделали потенциальным донором, если у него нет прямых возражений.

Это законодательное изменение одобрили 60% избирателей во время референдума.

Согласно законам страны до этого решения, трансплантация органов возможна была лишь в том случае, если умерший дал на это согласие при жизни. Если такого распоряжения не было, это решали родственники умершего. Однако те в большинстве случаев отказывались от донорства органов.

В связи с этим только в 2021 году 72 человека умерли, ожидая очереди на трансплантацию органов (информация организации Swisstransplant).

Правительство и парламент Швейцарии хотели изменить закон на модель “презумпции согласия”, которую уже приняли в ряде других европейских стран.

Теперь люди, которые не желают после смерти становиться донорами органов, должны прямо заявить об этом. Однако если человек этого не сделал, будет считаться, что он согласился.

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Но семья все же может отказаться, если она знает или подозревает, что умерший был против. Если нет возможности связаться с родственниками, никакие органы извлекаться не могут.

Правила будут работать только для людей в возрасте 16 лет и старше.

Источник
The Guardian
Теги
Операция, трансплантація органів, трансплантологія, Швейцария
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