В Швейцарии поддержали повышение доступности органов для трансплантации. Каждого человека после смерти сделали потенциальным донором, если у него нет прямых возражений.

Это законодательное изменение одобрили 60% избирателей во время референдума.

Согласно законам страны до этого решения, трансплантация органов возможна была лишь в том случае, если умерший дал на это согласие при жизни. Если такого распоряжения не было, это решали родственники умершего. Однако те в большинстве случаев отказывались от донорства органов.

В связи с этим только в 2021 году 72 человека умерли, ожидая очереди на трансплантацию органов (информация организации Swisstransplant).

Правительство и парламент Швейцарии хотели изменить закон на модель “презумпции согласия”, которую уже приняли в ряде других европейских стран.

Теперь люди, которые не желают после смерти становиться донорами органов, должны прямо заявить об этом. Однако если человек этого не сделал, будет считаться, что он согласился.

Но семья все же может отказаться, если она знает или подозревает, что умерший был против. Если нет возможности связаться с родственниками, никакие органы извлекаться не могут.

Правила будут работать только для людей в возрасте 16 лет и старше.