У Швейцарії підтримали підвищення доступності органів для трансплантації. Кожну людину після смерті зробили потенційним донором, якщо вона не має прямих заперечень.

Цю законодавчу зміну схвалили 60% виборців під час референдуму.

Згідно із законами країни до цього рішення, трансплантація органів можлива була лише у тому випадку, якщо померлий дав на це згоду за життя. Якщо такого розпорядження не було, це вирішували родичі померлого. Однак ті здебільшого відмовлялися від донорства органів.

Через це лише у 2021 році 72 особи померли, чекаючи черги на трансплантацію органів (інформація організації Swisstransplant).

Уряд і парламент Швейцарії хотіли змінити закон на модель “презумпції згоди”, яку вже ухвалили у низці інших європейських країн.

Тепер люди, які не бажають після смерті бути донорами органів, мають прямо заявити про це. Однак якщо людина цього не зробила, вважатиметься, що вона погодилася.

Але сім’я все ж таки може відмовитися, якщо вона знає або підозрює, що померлий був проти. Якщо немає можливості зв’язатися із родичами, жодні органи вилучатися не можуть.

Правила працюватимуть лише для людей віком від 16 років та старших.