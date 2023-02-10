В турецком городе Малатья в одном из зданий, разрушенном в результате землетрясения, удалось спасти из-под завалов двух братьев вместе с их кошкой.

После того, как спасатели зафиксировали звуки из-под обломков, они сосредоточили свою работу в этом месте.

Спасенными оказались два брата — 5-летний Фуркан и 11-летний Догукан, которые пробыли в полной темноте под завалами 82 часа. Из-под обломков также достали и их чудом выжившую кошку, которая сразу же сбежала.

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Спустя некоторое время была спасена и тетя братьев — 50-летняя Незиха Озбай. Она провела под завалами 85 часов.

Братья на машинах скорой помощи были доставлены в больницу.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы AFAD, UMKE, пожарной команды, службы экстренной медицинской помощи 112, полиции и солдат на обломках зданий, разрушенных в результате землетрясений магнитудой 7,7 в Малатье и 7,6 в Кахраманмараше.

Источник: АА