У турецькому місті Малатья в одному з будинків, зруйнованому в результаті землетрусу, вдалося врятувати з-під завалів двох братів разом з їхньою кішкою.

Після того, як рятувальники зафіксували звуки з-під уламків, вони зосередили свою роботу в цьому місці.

Врятованими виявилися два брати – 5-річний Фуркан і 11-річний Догукан, які пробули в повній темряві під завалами 82 години. З-під уламків також дістали і їхню кішку, яка дивом вижила і відразу ж втекла.

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Через деякий час була врятована і тітка братів – 50-річна Незіха Озбай. Вона провела під завалами 85 годин.

Брати на машинах швидкої допомоги були доставлені в лікарню.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи AFAD, UMKE, пожежної команди, служби екстреної медичної допомоги 112, поліції і солдатів на уламках будівель, зруйнованих в результаті землетрусів магнітудою 7,7 в Малатьї і 7,6 в Кахраманмараші.

Джерело: АА