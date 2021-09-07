Зарегистрированный еще в начале 2021 года в Колумбии новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила наименование Мю, выявил чрезвычайно опасные качества. В частности, он способен ломать защиту антител, приобретенную благодаря перенесенной Covid-инфекции или вакцинации.

Об этом заявил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи одному из американских телеканалов.

— Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом Мю, мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Но мы не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, которая говорит о возможности обходить защиту от определенных антител, — отметил Энтони Фаучи.

По его словам, на сегодняшний день нет достаточных оснований говорить о том, что вакцины, применяемые в стране, реально защищают от атаки Covid-штамма Мю.

Правда, при этом советник уточнил, что той прочности иммунной защиты, которую демонстрирую разрешенные к применению вакцины против Covid-19, вполне достаточно, чтобы убедительно говорить об их эффективности против тех штаммов коронавируса, в отношении которых проводились тесты.

По словам Энтони Фаучи, штамм Мю на сегодняшний день не представляет реальную угрозу и, во всяком случае пока, не идет ни в какое сравнение по силе заражения с Covid-штаммом Дельта.

Источник: CBS