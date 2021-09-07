Зареєстрований ще на початку 2021 року в Колумбії новий штам коронавірусу, якому ВООЗ присвоїла найменування Мю, виявив надзвичайно небезпечні якості. Зокрема, він здатний ламати захист антитіл, набутий завдяки перенесеній Covid-інфекції або вакцинації.

Про це заявив головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі одному з американських телеканалів.

– Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом Мю, ми хочемо переконатися, що він не стане домінантним. Але ми не знаємо, які наслідки можуть бути. Занепокоєння викликає те, що у нього є сукупність мутацій, що може обходити захист від певних антитіл, – зазначив Ентоні Фаучі.

За його словами, на сьогодні немає достатніх підстав говорити про те, що вакцини, що застосовуються в країні, реально захищають від атаки Сovid-штам Мю.

Щоправда, при цьому радник уточнив, що тієї міцності імунного захисту, яку демонструють дозволені до застосування вакцини проти Covid-19, цілком достатньо, щоб переконливо говорити про їхню ефективність проти тих штамів коронавірусу, щодо яких проводилися тести.

За словами Ентоні Фаучі, штам Мю на сьогодні не несе реальної загрози і, принаймні поки що, не йде у жодне порівняння за силою зараження з Covid-штамом Дельта.

Джерело: CBS