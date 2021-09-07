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Пробиває імунну відповідь: Сovid-штам Мю може виявитися небезпечнішим за Дельту

7 Вересня, 13:05 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Зареєстрований ще на початку 2021 року в Колумбії новий штам коронавірусу, якому ВООЗ присвоїла найменування Мю, виявив надзвичайно небезпечні якості. Зокрема, він здатний ламати захист антитіл, набутий завдяки перенесеній Covid-інфекції або вакцинації.

Про це заявив головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі одному з американських телеканалів.

– Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом Мю, ми хочемо переконатися, що він не стане домінантним. Але ми не знаємо, які наслідки можуть бути. Занепокоєння викликає те, що у нього є сукупність мутацій, що може обходити захист від певних антитіл, – зазначив Ентоні Фаучі.

За його словами, на сьогодні немає достатніх підстав говорити про те, що вакцини, що застосовуються в країні, реально захищають від атаки Сovid-штам Мю.

Щоправда, при цьому радник уточнив, що тієї міцності імунного захисту, яку демонструють дозволені до застосування вакцини проти Covid-19, цілком достатньо, щоб переконливо говорити про їхню ефективність проти тих штамів коронавірусу, щодо яких проводилися тести.

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За словами Ентоні Фаучі, штам Мю на сьогодні не несе реальної загрози і, принаймні поки що, не йде у жодне порівняння за силою зараження з Covid-штамом Дельта.

Джерело: CBS

Теги
Вакцинація , Колумбія , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
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