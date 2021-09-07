В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, є окремі регіони, де вона небезпечна, але говорити про загальнонаціональне посилення карантину поки що зарано.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 7 вересня 2021 року.

– Епідемічна ситуація у країні дійсно погіршується. На жаль, ми не єдина країна. Це загальна ситуація у світі… На сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева та червона зони будуть адаптовані у тих областях, де є проблеми, – зазначив Михайло Радуцький.

Він назвав три області України, де епідситуація найгірша.

– Найнебезпечніша ситуація – Буковина, Львівська та Вінницька області. Там, найімовірніше, змінюватиметься колір обмежень. Але загалом говорити про посилення заходів у всій країні на сьогодні, на щастя, зарано, – додав він.

Водночас Радуцький нагадав про необхідність дотримання карантинних обмежень та вакцинації.

Це, за словами експертів, допоможе запобігти спалаху коронавірусу та тяжких наслідків поширення вірусу.