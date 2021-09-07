В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, есть отдельные регионы, где она самая опасная, но говорить об общенациональном усилении карантина пока рано.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий 7 сентября 2021 года.

— Эпидемическая ситуация в стране действительно ухудшается. К сожалению, мы не единственная страна. Это общая ситуация в мире… На сегодняшний день страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зоны будут адаптированы в тех областях, где есть проблемы, — отметил Михаил Радуцкий.

Он назвал три области Украины, где эпидситуация самая плохая.

— Самая опасная ситуация — Буковина, Львовская и Винницкая области. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом говорить об усилении мер по всей стране на сегодня, к счастью, рано, — добавил он.

В то же время Радуцкий напомнил о необходимости соблюдения карантина и вакцинации.

Это, по словам экспертов, поможет предотвратить вспышку коронавируса и тяжелые последствия распространения вируса.