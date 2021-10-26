Все области Украины могут выйти из красной зоны эпидемической опасности уже в январе.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 26 октября.

— Мы ожидаем, что с красного уровня все регионы могут выйти уже в начале января, но все будет зависеть от того, как будет проявлять себя штамм Дельта в Украине, — отметил он.

По словам Ганиченко, в некоторых областях красная зона во время этой волны может продолжаться вплоть до конца декабря. Такая ситуация по состоянию сейчас возможна, хотя вероятность не очень высока.

Он добавил, что во время текущей волны коронавируса области попадают в красную зону интенсивнее.

— Продолжительность текущей волны может быть длиннее прошлой. Прошлая волна длилась 72 дня, сейчас она может длиться дольше, то есть может захватить и начало 2022 года, — говорит эксперт.

Ганиченко отметил, что смертность в Украине уже вышла на пиковые значения, сейчас она составляет в среднем 485 человек в сутки. По прогнозу KSE, общее количество умерших от Covid-19 к концу 2021 года составит 68-92 тыс.

Источник: KSE