Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 26 жовтня.

Усі області України можуть вийти з червоної зони епідемічної небезпеки вже у січні.

– Ми очікуємо, що з червоного рівня всі регіони можуть вийти вже на початку січня, але все буде залежати від того, як буде проявляти себе штам Дельта в Україні, – зазначив він.

За словами Ганиченка, у деяких областях червона зона під час цієї хвилі можуть продовжуватися аж до кінця грудня. Така ситуація станом зараз можлива, хоча ймовірність не дуже висока.

Він додав, що під час поточної хвилі коронавірусу області потрапляють у червону зону інтенсивніше.

– Тривалість поточної хвилі може бути довшою за минулу. Минула хвиля тривала 72 дні, наразі вона може тривати довше, тобто може захопити і початок 2022 року, – каже експерт.

Ганиченко наголосив, що смертність в Україні вже вийшла на пікові значення, наразі вона становить у середньому 485 осіб на добу. За прогнозом KSE, загальна кількість померлих від Covid-19 до кінця 2021 року становитиме 68-92 тис.

Джерело: KSE