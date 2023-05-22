За уникальной операцией, которую в Киеве проводил известный шведский хирург-ортопед Рикард Бранемарк, могли наблюдать врачи со всей Украины. 29-летний боец Сергей Коцюба был одним из тех, кому как раз и делали ту операцию — остеоинтегративное протезирование.

Эта технология, автором которой является профессор Бранемарк, сегодня считается самой эффективной в мире, поскольку позволяет людям с ампутацией конечности, вернуться к нормальной жизни, не отказываться от привычных радостей, не чувствовать себя инвалидом.

Одессит Сергей Коцюба с первых дней полномасштабного вторжения России, штурмовал военкомат, но ему все отказывали — то места нет, то нет необходимости в Сергеевой специальности.

Он — связист. И хотя военного опыта не имел, но с оружием умел обращаться, потому что отец был охотником и научил сына.

Из военкомата позвонили в июне, и уже 1 июля Сергей Коцюба начал службу в действующей армии. На Донецком направлении.

— С боями прошли почти всю Донецкую область, были вблизи Святогорска. А потом дальше — перелески, поля, посадки… Тот свой последний бой 30 октября 22-го года никогда не забуду, — вспоминает Сергей.

После дежурства прилег в окопе вздремнуть, как вдруг услышал, что его толкают за плечо — побратим сообщил, что приближается группа, человек 20. Какой там сон.

— Завязалась перестрелка. Детали рассказывать не буду, скажу лишь, что мы победили. Однако засветили свои позиции и нас накрыл минометный огонь, — говорит Сергей.

Мина ударила в дерево, под которым парень залег, осколки поразили тело. Сознание потерял лишь на секунду, пришел в себя и от шока закричал. Под ним растекалась большая лужа крови.

Побратимы запрыгнули в окоп, наложили турникет, перевязали и начали эвакуацию.

Сергей попал сначала в Краматорск, где врачи еще надеялись спасти ногу. Но не было необходимого оборудования и бойца перевезли в Днепр в больницу Мечникова.

Там после обследования поняли, конечность надо ампутировать. Сергей и сам видел, что ногу не спасти.

В Днепре ему сделали 2 операции. Он не падал духом, благодаря родственникам и друзьям, которые поддерживали и помогали. Делают это и сейчас.

— Протез у меня есть. Но с ним много неудобств, трудно в нем сидеть — он жмет, давит, натирает. Очень много времени занимает банально одеться и сходить в магазин, — говорит Сергей.

Теперь все будет по-другому, потому что остеоинтегративный протез, который вживляется прямо в кость, можно носить 24 часа в сутки. Этот имплант обеспечивает совсем другой уровень комфортности.

Сергей уверен, что жизнь наладится. Он мечтает о семье и детишках. И, конечно, о победе.

Подробно о технологии всемирно известного хирурга-ортопеда Рикарда Бранемарка из Швеции, который приехал в Киев по приглашению украинского врача Александра Галузинского Факты ICTV недавно писали. Прочитать можно здесь.

Фото: пресс-служба Александра Галузинского