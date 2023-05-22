За унікальною операцією, яку в Києві проводив відомий шведський хірург-ортопед Рікард Бранемарк, могли спостерігати лікарі зі всієї України. 29-річний боєць Сергій Коцюба був одним із тих, кому якраз і робили ту операцію – остеоінтегративне протезування.

Ця технологія, автором якої є професор Бранемарк, сьогодні вважається найефективнішою у світі, бо дає змогу людям з ампутацією кінцівки, повернутися до нормального життя, не відмовлятися від звичних радостей, не почуватися інвалідом.

Одесит Сергій Коцюба з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, штурмував воєнкомат, але йому все відмовляли – то місця нема, то нема потреби в Сергієвій спеціальності.

Він – зв’язківець. І хоч військового досвіду не мав, та зі зброєю умів поводитися, бо батько був мисливцем і навчив сина.

З воєнкомата зателефонували в червні, і вже 1 липня Сергій Коцюба почав службу в діючій армії. На Донецькому напрямку.

– З боями пройшли майже всю Донеччину, були поблизу Святогірська. А потім далі – переліски, поля, посадки… Той свій останній бій 30 жовтня 22-го року ніколи не забуду, – згадує Сергій.

Після чергування від приліг в окопі передрімати, аж раптом почув, що його штовхають за плече – побратим повідомив, що наближається група, чоловік 20. Який там сон.

– Зав’язалася перестрілка. Деталі розказувати не буду, скажу лише, що ми перемогли. Проте засвітили свої позиції і нас накрив мінометний вогонь, – говорить Сергій.

Міна вдарила в дерево, під яким хлопець заліг, осколки вразили тіло. Свідомість втратив лише на секунду, прийшов до тями і від шоку закричав. Під ним розтікалася велика калюжа крові.

Побратими застрибнули в окоп, наклали турнікет, перев’язали і почали евакуацію.

Сергій потрапив спочатку в Краматорськ, де лікарі ще сподівалися врятувати ногу. Але не було необхідного обладнання. Тоді бійця перевезли у Дніпро до лікарні Мечникова.

Там після обстеження зрозуміли, кінцівку треба ампутувати. Сергій і сам бачив, що ногу не врятувати.

У Дніпрі йому зробили 2 операції. Він не падав духом, дякуючи родичам і друзям, які підтримували і допомагали. Роблять це і зараз.

– Протез у мене є. Але з ним багато незручностей, важко в ньому сидіти – він жме, тисне, натирає. Дуже багато часу займає банально одягнутися і сходити в магазин, – говорить Сергій.

Тепер все буде по-іншому, бо остеоінтегративний протез, який вживляється прямо в кістку, можна носити 24 години на добу. Цей імплант забезпечує зовсім інший рівень комфортності. Сергій упевнений, що життя налагодиться. Він мріє про родину і діточок. І, звісно, про перемогу.

Детально про технологію всесвітньо відомого хірурга-ортопеда Рікарда Бранемарка із Швеції, який приїхав у Київ на запрошення українського лікаря Олександра Галузинського Факти ICTV нещодавно писали. Прочитати можна тут.

Фото: пресслужба Олександра Галузинського