Университет Калифорнии выплатит около $250 млн более 200 женщинам, утверждающим, что подверглись сексуальному насилию от университетского гинеколога.

Женщины обвиняют Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в сокрытии сексуального насилия Джеймса Хипса над пациентками.

Хипс работал в студенческом оздоровительном центре университета 35 лет – с 1983 по 2018 год.

Сотни женщин, некоторые из них болели раком, утверждают, что они подверглись насилию с его стороны.

Университет не начинал расследовать жалобы на врача Хипса до 2017 года. На заведение подали сотни исков за сокрытие сексуального насилия над пациентками.

Медицинская лицензия Джеймса Хипса на время рассмотрения дела приостановлена.

Университет надеется, что финансовое урегулирование несколько уладит ситуацию в отношении пострадавших женщин.

Против врача Хипса подали 21 иск за насилие в отношении семи женщин. Он не признал себя виновным.

Выплата со стороны университета не останавливает судебный процесс в отношении более 300 пациентов.

В июле прошлого года федеральный судья одобрил сделку на сумму $73 млн против Хипса, которую подали более 5,5 тыс. женщин.

В прошлом месяце Университет Мичигана выплатил $490 млн более тысячи человек, утверждающих, что спортивный врач занимался насилием в отношении пациентов на протяжении 40 лет своей карьеры.