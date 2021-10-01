Сотни медицинских работников в Соединенных Штатах Америки массово увольняют или отстраняют от работы за несоблюдение требований по вакцинации от Covid-19.

Ранее, в сентябре, президент США Джо Байден объявил о введении обязательной Covid-иммунизации медицинских учреждений, получающих возмещение по программам Medicare, что затронуло около 17 млн медицинских работников по всей стране.

В некоторых штатах, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Род-Айленд и Коннектикут, также установлены требования обязательной вакцинации медицинских работников, которые вступят в силу на этой неделе.

Но назревают опасения по поводу нехватки персонала в и без того перегруженных больницах, которые все еще борются с новыми случаями Covid-19. Некоторые сети больниц заявили, что они увеличили набор персонала до крайнего срока вакцинации, чтобы стабилизировать свою рабочую силу.

— Мы не можем позволить себе потерять ни единого человека из-за этого, — настаивает эпидемиолог и профессор Гарвардской медицинской школы Джон Браунштейн.

По его словам, в общем прививки работают. Медицинские работники невероятно серьезно относятся к этой вакцине, чтобы защитить себя и своих пациентов. Но наблюдается много отсроченной помощи при плановых операциях и поведенческом здоровье именно из-за нехватки медицинских работников. То есть любое негативное воздействие создаст еще большее давление на систему здравоохранения.

Источник: ABCnews