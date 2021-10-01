Сотні медичних працівників у Сполучених Штатах Америки масово звільняють або відсторонюють від роботи за недотримання вимог щодо вакцинації від Covid-19.

Раніше, у вересні, президент США Джо Байден оголосив про введення обов’язкової Covid-імунізації медичних установ, які отримують відшкодування за програмами Medicare, що торкнулося близько 17 млн медичних працівників по всій країні.

У деяких штатах, включаючи Нью-Йорк, Каліфорнію, Род-Айленд і Коннектикут, також встановлені вимоги обов’язкової вакцинації медичних працівників, які набудуть чинності на цьому тижні.

Але назрівають побоювання з приводу нестачі персоналу в і без того перевантажених лікарнях, які все ще борються з новими випадками Covid-19. Деякі мережі лікарень заявили, що вони збільшили набір персоналу до крайнього терміну вакцинації, щоб стабілізувати свою робочу силу.

– Ми не можемо дозволити собі втратити жодної людини через це, – наполягає епідеміолог і професор Гарвардської медичної школи Джон Браунштейн.

За його словами, загалом, щеплення працюють. Медичні працівники неймовірно серйозно ставляться до цієї вакцини, щоб захистити себе і своїх пацієнтів. Але спостерігається багато відстроченої допомоги при планових операціях і поведінковому здоров’ї саме через брак медичних працівників. Тобто будь-який негативний вплив створить ще більший тиск на системи охорони здоров’я.

Джерело: ABCnews