Как, кому и в каких условиях приходилось оказывать жизненно необходимую помощь в оккупированной российскими нелюдями Буче, рассказала одному из украинских изданий местный медицинский работник – врач-терапевт Ирина Язовая.

Ирина не только испытала на себе все ужасы российской оккупации, но и одна из немногих, кто в этих нечеловеческих условиях находил в себе силы и мужество оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждался.

— Было утро, когда пришлось принимать роды в одной из квартир, где не было ни воды, ни света, ни газа. Родилась девочка. Родившая женщина первые дни оккупации провела в подвале, но потом ушла в квартиру. Сейчас мама с малышкой в безопасности, — рассказала Ирина Язовая.

По ее словам, было и такое, когда оккупанты обстреляли машину, в которой ехала семья с полуторагодовалым ребенком. Ранеными они смогли добраться к Ирине, где она оказала им всю необходимую помощь.

Врач также рассказала и о местном жителе, которому рашисты прострелили ноги, когда он просто переходил дорогу. Какое-то время мужчина совершенно беспомощный просто лежал на улице, пока ему не помогли перебраться в дом Ирины.

Самоотверженность Ирины Язовой не может не вызывать восхищения и преклонения перед Врачом, которая выполняла свой профессиональный долг в условиях чудовищной бесчеловечности и зверства рашистской орды.