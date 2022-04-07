Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Приймала пологи в підвалі: лікар з Бучі розповіла, як працювала в окупації

7 Квітня 2022, 17:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Буча
Джерело: УНІАН

Як, кому і в яких умовах доводилося надавати життєво необхідну допомогу в окупованій російськими нелюдами Бучі, розповіла одному з українських видань місцевий медичний працівник – лікар-терапевт Ірина Язова.

Ірина Язова

Ірина Язова

Ірина не тільки випробувала на собі всі жахи російської окупації, а й одна з небагатьох, хто в цих нелюдських умовах знаходив в собі сили і мужність надавати допомогу тим, хто її гостро потребував.

– Був ранок, коли довелося приймати пологи в одній з квартир, де не було ні води, ні світла, ні газу. Народилася дівчинка. Жінка, яка народила перші дні окупації провела в підвалі, але потім пішла в квартиру. Наразі мама з немовлям в безпеці, – розповіла Ірина Язова.

Читайте також:
рубежное больницаЩоб поранені не мали шансів вижити: на Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні

За її словами, було і таке, коли окупанти обстріляли машину, в якій їхала сім’я з півторарічною дитиною. Пораненими вони змогли дістатися до Ірини, де вона надала їм всю необхідну допомогу.

Лікар також розповіла і про місцевого жителя, якому рашисти прострелили ноги, коли він просто переходив дорогу. Якийсь час чоловік абсолютно безпорадний просто лежав на вулиці, поки йому не допомогли перебратися в будинок Ірини.

Самовідданість Ірини Язової не може не викликати захоплення і схиляння перед Лікарем, яка виконувала свій професійний обов’язок в умовах жахливої нелюдяності і звірства рашистської орди.

Джерело
Сегодня
Теги
Буча , Війна в Україні , Медики , Пологи , Російська агресія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь