Як, кому і в яких умовах доводилося надавати життєво необхідну допомогу в окупованій російськими нелюдами Бучі, розповіла одному з українських видань місцевий медичний працівник – лікар-терапевт Ірина Язова.

Ірина не тільки випробувала на собі всі жахи російської окупації, а й одна з небагатьох, хто в цих нелюдських умовах знаходив в собі сили і мужність надавати допомогу тим, хто її гостро потребував.

– Був ранок, коли довелося приймати пологи в одній з квартир, де не було ні води, ні світла, ні газу. Народилася дівчинка. Жінка, яка народила перші дні окупації провела в підвалі, але потім пішла в квартиру. Наразі мама з немовлям в безпеці, – розповіла Ірина Язова.

За її словами, було і таке, коли окупанти обстріляли машину, в якій їхала сім’я з півторарічною дитиною. Пораненими вони змогли дістатися до Ірини, де вона надала їм всю необхідну допомогу.

Лікар також розповіла і про місцевого жителя, якому рашисти прострелили ноги, коли він просто переходив дорогу. Якийсь час чоловік абсолютно безпорадний просто лежав на вулиці, поки йому не допомогли перебратися в будинок Ірини.

Самовідданість Ірини Язової не може не викликати захоплення і схиляння перед Лікарем, яка виконувала свій професійний обов’язок в умовах жахливої нелюдяності і звірства рашистської орди.