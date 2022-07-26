На базе одной из клиник Первого медицинского объединения Львова проходит курс реабилитации 30-летняя Юлия из Орехова Запорожской области. Во время ракетного обстрела она прикрыла своим телом сына, а сама получила тяжелое осколочное ранение в спину.

Об этом сообщили сотрудники ПМО Львова.

— Все произошло во дворе их дома в Орехово. В тот день было тихо: ни сирен, ни взрывов. Поэтому 8-летний сын Дмитрий попросил маминой помощи, чтобы покататься на скейтборде. Неожиданно раздался взрыв, — написали они.

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Молодая мама упала на землю, прикрыв собой ребенка, и почувствовала, что не может пошевелить ногами. Осколок застрял в ее спине. Муж Юлии был неподалеку и не пострадал. Несмотря на опасность повторного ракетного обстрела, он смог довезти раненую жену до больницы в Запорожье.

Медики оценили состояние пациентки как тяжелое. Осколок повредил позвоночник, легкое и остановился в печени. В областной больнице Юлии удалили осколок со спинномозгового канала, остановили кровотечение легкого и стабилизировали состояние для транспортировки во Львов.

Во Львове женщиной занимались специалисты сразу нескольких отделений: реанимационного, нейрохирургического и хирургического. Удалили жидкость из плевральной полости легких, стабилизировали состояние и лечили раны.

Сейчас Юлия в отделении физической реабилитации учится ездить в коляске и быть самостоятельной в повседневной жизни.

Женщина не знает, цел ли ее дом, но точно знает, что хочет снова обнять мужа и сына, которые сейчас в Запорожье, сообщили сотрудники ПМО Львова.

Источник: ПМО Львов

Фото: ПМО Львов