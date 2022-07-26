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Прикрила сина і отримала осколок у спину: у Львові проходить реабілітацію жінка, знерухомлена нижче пояса

26 Липня 2022, 12:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
юлія з орєхова

На базі однієї з клінік Першого медичного об’єднання Львова проходить курс реабілітації 30-річна Юлія з Орєхова Запорізької області. Під час ракетного обстрілу вона прикрила своїм тілом сина, а сама отримала важке осколкове поранення в спину.

Про це повідомили співробітники ПМО Львова.

– Все сталося у дворі їхнього будинку в Оріховому. Того дня було тихо: ні сирен, ні вибухів. Тому 8-річний син Дмитро попросив маминої допомоги, щоб покататися на скейтборді. Несподівано пролунав вибух, – написали вони.

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Молода мама впала на землю, прикривши собою дитина, і відчула, що не може поворухнути ногами. Осколок застряг в її спині. Чоловік Юлії був неподалік і не постраждав. Незважаючи на небезпеку повторного ракетного обстрілу, він зміг довезти поранену дружину до лікарні в Запоріжжі.

Медики оцінили стан пацієнтки як важкий. Осколок пошкодив хребет, легені і зупинився в печінці. В обласній лікарні Юлії видалили осколок зі спинномозкового каналу, зупинили кровотечу легені та стабілізували стан для транспортування до Львова.

У Львові жінкою займалися фахівці відразу декількох відділень: реанімаційного, нейрохірургічного та хірургічного. Видалили рідину з плевральної порожнини легень, стабілізували стан і лікували рани.

Зараз Юлія у відділенні фізичної реабілітації вчиться їздити в колясці і бути самостійною в повсякденному житті.

Жінка не знає, чи цілий її будинок, але точно знає, що хоче знову обійняти чоловіка і сина, які зараз в Запоріжжі, повідомили співробітники ПМО Львова.

Джерело: ПМО Львів

Фото: ПМО Львів

Теги
інвалідність Інвалідний візок Війна в Україні Запоріжжя Львів Медики Ракетні удари Росії реабілітація
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