На Закарпатье медики поменяли местами пальцы 16-летнему подростку, чтобы спасти его руку.

Об этом сообщили в Закарпатской областной больнице им. Новака. 16-летнего юношу срочно госпитализировали с сильной травмой руки: он отрезал себе все пальцы на руке циркулярной пилой.

Во время осмотра травмированной кисти и ампутированных пальцев врачи сделали вывод, что все пальцы пришить будет невозможно.

— С реплантабельних были только второй и третий палец. Первый, четвертый и пятый мы никак не могли пришить, ведь они были очень сильно травмированы и раздавлены на нескольких уровнях циркулярной пилой. Учитывая то, что нам надо было создать хотя бы функцию захвата, мы решили поменять пальцы местами, — отметил заведующий ожоговым отделением областной больницы, микрохирург Андрей Погориляк.

Специалисты сделали гетеротопическую реплантацию — восстановили, то есть пришили, третий (средний) палец в позицию первого, а второй палец (указательный) вернули на свое место.

Погориляк рассказал, что операция была очень сложной, ведь нужно было сшить маленькие сосуды, артерии и вены, зафиксировать кости спицами, восстановить сухожилки и нервы, который разрезала пила. Всего она длилась более шести часов.

Над операцией работала команда хирургов – Ростислав Кучинка, Виктор Мишанич, анестезиолог Николай Киш-Вайда и операционная медсестра Татьяна Серегола. Молодому парню восстановили первые два пальца, которые в дальнейшем будут помогать ему в функции захвата кисти.

Источник: Закарпатская областная больница им. Новака