В Британии вспышка птичьего гриппа, самая большая в истории. Вся домашняя птица закрыта, чтобы остановить, распространение болезни.

Власти предпринимают чрезвычайные меры по содержанию домашней птицы и птиц, содержащихся в неволе, для предотвращения распространения птичьего гриппа: каждый должен держать своих птиц дома, независимо от вида или количества.

Владельцев также призывают чистить и дезинфицировать обувь и одежду до и после контакта с птицами, уменьшить передвижение людей в помещение и должно хранить постельное белье, чтобы оно не заражалось дикими птицами.

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Правительство предупредило, что птичий грипп может убить домашних птиц, если не принять меры после того, как заболевание было подтверждено более чем в 90 помещениях и было обнаружено у более чем 200 мертвых диких птиц с начала октября.

– Многие птицеводы в Англии имеют отличные стандарты биозащиты, но мы знаем, что достаточно одной маленькой ошибки, чтобы занести птичий грипп в помещение и убить стаи, – сказала главный ветеринарный врач Кристин Миддлмис.

Независимо от того, держат ли владельцы всего несколько птиц или тысячи, отныне они должны находиться в укрытии, чтобы быть защищенными от этой очень заразной болезни.

Источник: The Sun