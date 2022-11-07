У Британії спалах пташиного грипу, найбільший в історії. Вся домашня птиця зачинена, щоб зупинити поширення хвороби.

Влада вживає надзвичайні заходи щодо утримання домашньої птиці та птахів, що утримуються в неволі, для запобігання поширенню пташиного грипу: кожен повинен тримати своїх птахів удома, незалежно від виду чи кількості.

Власників також закликають чистити та дезінфікувати взуття та одяг до та після контакту з птахами, зменшити пересування людей у ​​приміщення та належне зберігати постільну білизну, щоб вона не заражалася дикими птахами.

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Уряд попередив, що пташиний грип може вбити домашніх птахів, якщо не вжити заходів, які запроваджуються після того, як захворювання було підтверджено в понад 90 приміщеннях і було виявлено у понад 200 мертвих диких птахів з початку жовтня.

– Багато птахівників в Англії мають чудові стандарти біозахисту, але ми знаємо, що достатньо однієї маленької помилки, щоб занести пташиний грип у приміщення та вбити стаї, – сказала головний ветеринарний лікар Крістін Міддлміс.

Незалежно від того, чи тримають власники лише кілька птахів чи тисячі, відсьогодні вони повинні міститися під накриттям, щоб захистити їх від цієї дуже заразної хвороби.

Джерело: The Sun