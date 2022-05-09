Медики Первого территориального медицинского объединения Львова спасли оперного певца Сергея Иванчука, который получил тяжелые ранения во время эвакуации людей из Харьковщины. Сейчас на медицинском поезде он доставлен во Львов.

Об этом сотрудники 1 ТМО Львова сообщили на своей странице в Facebook.

— В результате обстрела Сергей получил пять пулевых ранений в печень, легкие, ноги и пальцы руки. К счастью, рядом с ним были медики, которые оказали профессиональную помощь. В реанимации Харькова Сергей пролежал 16 дней и чудом выжил.

Сообщается, что с начала войны 29-летний парень вывез из Салтовки и Ахтырки около 50 человек. Без колебаний каждый день он на своем автомобиле вывозил людей из горячих точек.

Отмечается, что только за последний месяц в 1 ТМО Львова было эвакуировано более 2 тыс. пациентов из Лисичанска, Бахмута, Попасной, Славянска и других городов.

Львов еженедельно принимает пострадавших в результате войны украинцев. Главная задача здешних медиков — помогать как можно большему количеству людей.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова