Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова врятували оперного співака Сергія Іванчука, який отримав важкі поранення під час евакуації людей з Харківщини. Зараз медичним поїздом він доставлений до Львова.

Про це співробітники 1 ТМО Львова повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– В результаті обстрілу Сергій отримав п’ять кульових поранень в печінку, легені, ноги і пальці руки. На щастя, поруч з ним були медики, які надали професійну допомогу. У реанімації Харкова Сергій пролежав 16 днів і дивом вижив.

Повідомляється, що з початку війни 29-річний хлопець вивіз з Салтівки і Охтирки близько 50 осіб. Без вагань кожен день він на своєму автомобілі вивозив людей з гарячих точок.

Відзначається, що тільки за останній місяць в 1 ТМО Львова було евакуйовано більше двох тисяч пацієнтів з Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст.

Львів щотижня приймає постраждалих внаслідок війни українців. Головне завдання тутешніх медиків – допомагати якомога більшій кількості людей.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова