Украине вместе со странами-партнерами удалось наладить систему перевозки онкобольных детей для лечения за границу.

Вчера из Львова в Польшу отправился десятый рейс жизни. 15 украинских детей, больных раком, из Херсона, Бердянска, Запорожья, Сум, Полтавы, Ровно и Винницы выехали на лечение за границу.

Среди них – пятилетняя Диана. Врачи диагностировали у девочки острую лимфобластную лейкемию. Она нуждается в сложном лечении. Вместе с мамой Диана оставалась в оккупированном Херсоне. Но жизненно необходимые лекарства и даже продукты закончились. Семье удалось выехать на территорию, подконтрольную Украине.

Онкобольных детей доставляют в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. В заведении пациентов обследуют, оказывают медицинскую и психологическую поддержку. Далее в сопровождении медиков и родителей везут в специально созданный медицинский хаб в Польше – клинику Unicorn. Там детей распределяют на постоянное бесплатное лечение в Польше или других странах Европы.

Во время боевых действий в стране сложно обеспечить эффективное лечение, так что крайне важно отправлять детей в безопасные места, где врачи-онкологи смогут им оказать необходимую медицинскую помощь.

Полноценную систему отправки онкобольных пациентов за границу создали благодаря договоренностям Елены Зеленской с партнерами Украины, благотворителями, медицинскими учреждениями.

По данным Офиса Президента, в настоящее время более 400 онкобольных маленьких пациентов из Украины продолжают лечение в других государствах.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий