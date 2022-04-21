Україні разом з країнами-партнерами вдалось налагодити систему перевезення онкохворих дітей на лікування за кордон.

Вчора зі Львова до Польщі вирушив десятий рейс життя. 15 українських дітей, хворих на рак, з Херсона, Бердянська, Запоріжжя, Сум, Полтави, Рівного та Вінниці виїхали на лікування за кордон.

Серед них – п’ятирічна Діана. Лікарі діагностували у дівчинки гостру лімфобластну лейкемію. Вона потребує складного лікування. Разом з мамою Діана залишалась в окупованому Херсоні. Але життєво необхідні ліки та навіть продукти закінчились. Родині вдалось виїхати на територію, підконтрольну Україні.

Онкохворих дітей доставляють до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. У закладі пацієнтів обстежують, надають медичну та психологічну підтримку. Згодом у супроводі медиків та батьків везуть до спеціально створеного медичного хабу у Польщі – клініки Unicorn. Там дітей розподіляють на постійне безкоштовне лікування у Польщі чи інших країнах Європи.

Під бойових дій в країні складно забезпечити ефективне лікування, отже вкрай важливо відправляти дітей до безпечних місць, де лікарі-онкологи зможуть їм надати необхідну медичну допомогу.

Повноцінну систему відправлення онкохворих пацієнтів за кордон створили завдяки домовленостям Олени Зеленської з партнерами України, благодійниками, медичними закладами.

За даними Офісу Президента, наразі понад 400 онкохворих маленьких пацієнтів з України продовжують лікування в інших державах.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький