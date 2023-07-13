Закон о медицинском каннабисе принят в первом чтении. “За” проголосовало 268 депутатов.

Поддержали законопроект депутаты таких фракций: Слуга народа — 183, Европейская солидарность — 10, Батькивщина — 1, Платформа за жизнь — 16, Голос — 19, Восстановление — 11, За будущее — 8, Доверие — 12, Внефракционные — 8.

Чтобы медицинский каннабис легализовали, депутаты должны принять законопроект во втором чтении, после чего отдать его на подпись президенту.

Законопроект №7457, поддержанный Верховной Радой, станет Законом О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Этому предшествовала огромная работа. Накануне законопроект поддержали несколько комитетов ВР, Минздрав, Медицинские силы ВСУ, медики и эксперты. Одобрительно о необходимости легализации медицинского каннабиса высказался и Владимир Зеленский.

Еще в январе 2019 года появилась петиция с требованием законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины — защитить конституционные права граждан. Ее поддержали 25 106 человек.

В период широкомасштабного военного вторжения РФ на территорию нашего государства потребность в применении медицинского каннабиса стала критической — для обезболивания полученных нашими защитниками тяжелых ранений и травм, а также для снижения посттравматического синдрома (ПТСР).

Именно раненые бойцы призвали государство разрешить использование медицинского каннабиса по назначению врача в качестве обезболивающего препарата при больших физических и фантомных болях.

Препараты на основе медицинского каннабиса также смягчают травмирующие воспоминания с фронта, а это, в свою очередь, снижает интенсивность проявлений ПТСР.

В лечении препаратами на основе медицинского каннабиса нуждаются не менее 2 млн украинцев.

Такими препаратами лечат хроническую боль, эпилепсию, анорексию, посттравматический синдром, заболевания иммунной системы, артрит и ревматизм, астму, болезни Альцгеймера и Паркинсона и многие другие тяжелые заболевания, в том числе онкологические.

Поэтому принятие Закона №7457 можно считать актом милосердия по отношению к тем, кто нуждается в этих лекарствах.

Новый закон предусматривает также жесткий контроль со стороны Национальной полиции над выращиванием, производством и продажей лекарств на основе каннабиса.