Закон про медичний канабіс ухвалено в першому читанні. “За” проголосувало 268 депутатів.

Підримали законопроєкт депутати таких фракцій: Слуга народу – 183, Європейська солідарність – 10, Батьківщина – 1, Платформа за життя – 16, Голос – 19, Відновлення – 11, За майбутнє – 8, Довіра – 12, Позафракційні – 8.

Щоб медичний канабіс легалізували, депутати мають ухвалити законопроєкт у другому читанні, після чого віддати його на підпис президенту.

Законопроєкт №7457, підтриманий Верховною Радою, стане Законом Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Цьому передувала величезна робота. Напередодні законопроєкт підтримали декілька комітетів ВР, МОЗ, Медичні сили ЗСУ, медики та експерти. Схвально щодо необхідності легалізації медичного канабісу висловився і Володимир Зеленський.

Ще в січні 2019 року з’явилася петиція з вимогою законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права громадян. Її підтримали 25 106 осіб.

У період широкомасштабного воєнного вторгнення РФ на територію нашої держави стала критичною потреба у застосуванні медичного канабісу – для знеболення отриманих нашими захисниками важких поранень і травм, а також для зниження посттравматичного синдрому (ПТСР).

Саме поранені бійці закликали державу дозволити використання медичного канабісу за призначенням лікаря в якості знеболювального препарату при великих фізичних та фантомних болях.

Препарати на основі медичного канабісу також пом’якшують травмуючі спогади з фронту, а це, своєю чергою, знижує інтенсивність проявів ПТСР.

Лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують щонайменше 2 млн українців.

Ними лікують хронічний біль, епілепсію, анорексію, посттравматичний синдром, захворювання імунної системи, артрит та ревматизм, астму, хвороби Альцгеймера та Паркінсона і багато інших важких захворювань, зокрема й онкологічних.

Отож прийняття Закону №7457 можна вважати актом милосердя для тих, хто потребує цих ліків.

Новий закон передбачає також жорсткий контроль з боку Національної поліції над вирощуванням, виробництвом та продажем ліків на основі канабісу.