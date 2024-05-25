Американские ученые обнаружили, что рак толстой кишки становится все более распространенным среди людей в возрасте до 50 лет.

Колоректальный рак: ранние симптомы

Ученые анализировали данные из 80 различных исследований. В них участвовали почти 25 млн пациентов, которые моложе 50 лет.

Выяснилось, что у 45% участников была обнаружена кровь в кале — начальный симптом рака толстой кишки.

У 40% пациентов наблюдались спазмы в животе, а у 27% были заметны изменения в работе кишечника.

Эти симптомы обычно проявляются у людей за 4-6 месяцев до диагностирования колоректального рака.

Ученые отмечают, что наличие крови в кале свидетельствует о в пять раз большем риске развития рака толстой кишки.

Рак толстой кишки: диагностика

Доктор Фоласейд Мэй, исследователь профилактики рака и гастроэнтеролог из UCLA Health в Лос-Анджелесе отмечает, что с 1995 года количество случаев рака кишечника у людей в возрасте до 50 лет выросло на 45%.

Ведущий автор исследования Джошуа Демб говорит, что часто молодые люди откладывают обращение за медицинской помощью, а это увеличивает риск осложнений.

— Задержки в диагностическом обследовании после появления признаков или симптомов на 40% дольше у молодых людей, больных колоректальным раком, по сравнению со старшими, — уверяют ученые.

Авторы предупреждают, что чем раньше будет обнаружена онкология, тем выше вероятность лучшего результата лечения.

Источник: JAMA Network Open