Американські вчені виявили, що рак товстої кишки стає дедалі поширенішим серед людей віком до 50 років.

Колоректальний рак: ранні симптоми

Науковці аналізували дані з 80 різних досліджень. У них брали участь майже 25 млн пацієнтів, які молодші від 50 років.

З’ясувалося, що у 45% учасників була виявлена кров у калі – початковий симптом раку товстої кишки.

У 40% пацієнтів спостерігалися спазми у животі, а у 27% були помітні зміни в роботі кишківника.

Ці симптоми, зазвичай, проявляються у людей за 4-6 місяців до діагностування колоректального раку.

Учені наголошують, що наявність крові у калі свідчить про уп’ятеро більші ризики розвитку раку товстої кишки.

Рак товстої кишки: діагностика

Доктор Фоласейд Мей, дослідниця профілактики раку та гастроентеролог із UCLA Health у Лос-Анджелесі зазначає, що від 1995 року кількість випадків раку кишківника у людей віком до 50 років зросла на 45%.

Провідний автор дослідження Джошуа Демб говорить, що часто молоді люди відкладають звернення за медичною допомогою, а це збільшує ризик ускладнень.

– Затримки в діагностичному обстеженні після появи ознак або симптомів на 40% довші у молодших людей, хворих на колоректальний рак, порівняно зі старшими, – запевняють науковці.

Автори попереджають, що раніше буде виявлено онкологію, то вища ймовірність кращого результату лікування.

Джерело: JAMA Network Open