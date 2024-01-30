Врачи Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра помогли пожилой жительнице Борислава побороть рак легких в IV стадии.

Согласилась на эксперимент, потому что нечего было терять

Только сегодня, через восемь лет, они решились обнародовать результаты применения нового препарата иммунотерапии, который в то время был экспериментальным и еще проходил клинические исследования.

Пациентка согласилась на эксперимент, потому что диагностированный у нее рак легких в IV стадии не оставлял шансов.

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И результат оказался потрясающим. Анна живет полноценной жизнью уже почти восемь лет, но должна раз в три недели получать иммунотерапию.

Грозный диагноз ей поставили в июле 2016 года. Болезнь началась с покалывания и боли под лопаткой. Женщина решила, что это защемление нерва или что-то подобное и обратилась к невропатологу.

Однако, назначенное лечение не только не принесло облегчения, но и усилило проявления болезни — начала болеть и грудь. После флюрографии пациентку направили к хирургу, тот рекомендовал обратиться к пульмонологу. И только потом она попала в онкоцентр.

Дополнительные обследования показали наличие онкологического заболевания легких с метастазами в плевру и кости. Такой диагноз считается безнадежным, потому что врачи не могут обеспечить пациентам эффективного лечения.

— Пациентка страдала сильным болевым синдромом, принимала наркотические препараты для обезболивания, и мы предложили ей участие в клиническом исследовании, — рассказала онколог Иванна Дуда.

По ее словам, пациентка, не колеблясь, согласилась.

Новый препарат иммунотерапии сотворил чудо

Женщине предложили новую экспериментальную методику: Анна получала шесть циклов химиотерапии в сочетании с новым на то время препаратом иммунотерапии, который еще не был зарегистрирован, только проходил клинические исследования.

Иванна Дуда объяснила, что иммунотерапия имеет немного другой механизм действия, чем химиотерапия. Она помогает собственной иммунной системе бороться с онкологическим заболеванием.

— Иммунотерапия, так сказать, снимает камуфляж с раковых клеток, организм видит, что они чужие, и начинает бороться с ними, — пояснила врач.

Лечение сразу дало результат: боль исчезла, а болезнь перестала прогрессировать.

Исследование уже давно закончилось, схему лечения препаратом зарегистрировали.

Фармацевтическая компания, проводившая исследование, продолжает обеспечивать женщине, ставшей первопроходцем в использовании нового препарата, бесплатную иммунотерапию этим лекарством.

Чтобы жить полноценной жизнью, Анна раз в три недели приезжает в онкоцентр за спасительной терапией.

Источник и фото: Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр