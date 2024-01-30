Лікарі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру допомогли літній мешканці Борислава побороти рак легень у IV стадії.

Погодилася на експеримент, бо нічого було втрачати

Лише сьогодні, через вісім років, онкологи наважилися оприлюднити результати застосування нового препарату імунотерапії, який на той час був експериментальним і ще проходив клінічні дослідження.

Пацієнтка погодилася на експеримент, бо діагностований у неї рак легень у IV стадії не залишав шансів.

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І результат виявився приголомшливим. Пані Ганна живе повноцінним життя вже майже вісім років, але мусить раз на три тижні отримувати імунотерапію.

Грізний діагноз їй поставили у липні 2016 року. Хвороба почалася з поколювання і болю під лопаткою. Жінка вирішила, що це защемлення нерву чи щось подібне і звернулася до невропатолога.

Проте призначене лікування не лише не принесло полегшення, а й посилило прояви хвороби – почали боліти й груди. Після флюорографії пацієнтку направили до хірурга, той скерував її до пульмонолога. І лише потім вона потрапила в онкоцентр.

Додаткові обстеження показали наявність онкологічного захворювання легень із метастазами в плевру та кістки. Такий діагноз вважається безнадійним, бо лікарі не можуть забезпечити пацієнтам ефективного лікування.

– Пацієнтка мала сильний больовий синдром, приймала наркотичні препарати для знеболення, і ми запропонували їй участь у клінічному дослідженні, – розказала онкологиня Іванна Дуда.

За її словами, пацієнтка, не вагаючись, погодилася.

Новий препарат імунотерапії сотворив диво

Жінці запропонували нову експериментальну методику: пані Ганна отримувала шість циклів хіміотерапії в поєднанні з новим на той час препаратом імунотерапії, який ще не був зареєстрований, лише проходив клінічні дослідження.

Іванна Дуда пояснила, що імунотерапія має трохи інший механізм дії, ніж хіміотерапія. Вона допомагає власній імунній системі пацієнта боротися з онкологічним захворюванням.

– Імунотерапія, так би мовити, знімає камуфляж із ракових клітин, організм бачить, що вони чужі, і починає боротися з ними, – пояснила лікарка.

Лікування одразу дало результат: біль зник, а хвороба перестала прогресувати.

Дослідження вже давно закінчилося, схему лікування препаратом зареєстрували. Фармацевтична компанія, яка проводила дослідження, і далі забезпечує жінці, що стала першопрохідцем у використанні нового препарату, безкоштовну імунотерапію цими ліками.

Щоб жити повноцінним життям, пані Ганна раз на три тижні приїжджає в онкоцентр за рятівною терапією.

Джерело і фото: Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр