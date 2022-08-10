МВД Украины вместе с независимой международной медицинской гуманитарной организацией Врачи без границ начинают проект по реабилитации украинских защитников, получивших тяжелые ранения во время боевых действий.

Между Департаментом здравоохранения и реабилитации МВД и организацией Врачи без границ подписан меморандум о сотрудничестве.

Пилотный проект Реабилитационная помощь посттравматическим раненым будет реализовываться в пределах Киевского гарнизона. Реабилитацию будут проходить раненые украинские защитники как гвардейцы, полицейские, пограничники, спасатели, так и военнослужащие ВСУ.

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— Реабилитация — это более широкий процесс, чем считают в украинском обществе, — отметил руководитель ДОЗР МВД Анатолий Смык. – он включает, в частности, и специальные упражнения на специальном оборудовании. Лишь некоторые частные центры, имеющие надлежащие ресурсы, проводят такую ​​реабилитацию. В государственном секторе МВД первым внедряет подобный подход первичной реабилитации. И благодаря содействию наших международных партнеров сразу на высоком уровне.

Врачи без границ предоставит специальное оборудование, практическую и методическую помощь в его использовании, привлекут своих специалистов по физиотерапии, физической реабилитации и психическому здоровью.

Будет наработан общий план лечения раненого: от поступления в заведение до выписки. Основная нагрузка при реализации проекта ляжет на медработников Главного медицинского центра МВД, прежде всего, речь идет об отделении неврологии, хирургии, травматологии, нейрохирургии, где лечат раненых бойцов.

Последующая реабилитация защитников будет проходить в медицинском реабилитационном центре МВД Пуща Водица. Планируется привлечь к проекту и МРЦ Южный Буг.

Глава миссии MSF Кристоф Гарнье выразил благодарность Министерству внутренних дел Украины за готовность сотрудничать с Докторами без границ и реализовывать этот проект. Его новизна и важность состоит в том, что реабилитация должна начинаться сразу после операции.

Фото: Департамент коммуникаций МВД Украины