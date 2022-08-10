МВС України разом з незалежною міжнародною медичною гуманітарною організацією Лікарі без кордонів розпочинають проєкт з реабілітації українських захисників, які отримали важкі поранення під час бойових дій.

Між Департаментом охорони здоров’я та реабілітації МВС та організацією Лікарі без кордонів підписаний меморандум про співпрацю.

Пілотний проєкт Здійснення реабілітаційної допомоги посттравматичним пораненим реалізовуватиметься в межах Київського гарнізону. Реабілітацію проходитимуть поранені українські захисники, як гвардійці, поліцейські, прикордонники, рятувальники, так і військовослужбовці ЗСУ.

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– Реабілітація — це значно ширший процес, аніж вважають в українському суспільстві, – зазначив керівник ДОЗР МВС Анатолій Смик. – Він включає, зокрема, і спеціальні вправи на спеціальному обладнанні. Лише деякі приватні центри, які мають належні ресурси, проводять таку реабілітацію. У державному секторі МВС першим впроваджує такий підхід первинної реабілітації. І, завдяки сприянню наших міжнародних партнерів, одразу на високому рівні.

Лікарі без кордонів нададуть спеціальне обладнання, практичну та методичну допомогу в його використанні, залучать своїх фахівців із фізіотерапії, фізичної реабілітації та психічного здоров’я.

Буде напрацьовано спільний план лікування пораненого: від надходження в заклад до виписки. Основне навантаження під час реалізації проєкту ляже на медпрацівників Головного медичного центру МВС, насамперед йдеться про відділення неврології, хірургії, травматології, нейрохірургії, де лікують поранених бійців.

Подальша реабілітація захисників проходитиме в медичному реабілітаційному центрі МВС Пуща Водиця. Планується залучити до проєкту і МРЦ Південний Буг.

Голова місії MSF Крістоф Гарн’є висловив вдячність Міністерству внутрішніх справ України за готовність співпрацювати з Лікарями без кордонів і реалізовувати цей проєкт. Його новизна та важливість полягає у тому, що реабілітація має починатися одразу після операції.

Фото: Департамент комунікацій МВС України