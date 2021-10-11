В Украине 10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей – более 44 тыс. вызовов в сутки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов.

В Минздраве объяснили, что это связано с новой волной коронавируса.

— Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности стоит сразу звонить на 103, – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также основаниями для вызова скорой является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Министр объяснил, что в случае появления симптомов коронавируса следует сразу сообщать своему семейному врачу. Он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

— Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если испытываете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103. Во время оказанная медицинская помощь может спасти жизнь и минимизировать тяжелые последствия для здоровья, – добавил он.

В Минздраве отметили, что сама по себе высокая температура тела (более 38°) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации. Тем не менее, если с температурой есть другие опасные симптомы, тогда скорую стоит вызвать.

Решение о госпитализации должен принять руководитель бригады, который приедет на обращение, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

Согласно стандартам оказания медицинской помощи во время Covid-19, в больницы госпитализируют пациентов в среднем и тяжелом состоянии.