В Україні 10 жовтня кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників – понад 44 тис. викликів за добу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

У МОЗ пояснили, що це пов’язано з новою хвилею коронавірусу.

– Якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності варто одразу телефонувати на 103, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також підставами для виклику швидкої є сатурація менш як 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

Міністр пояснив, що у випадку появи симптомів коронавірусу варто одразу повідомляти свого сімейного лікаря. Він має надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

– Не займайтесь самолікуванням, одразу повідомляйте про свій стан сімейному лікарю, а якщо відчуваєте будь-який із загрозливих симптомів, то обов’язково набирайте 103. Вчасно надана медична допомога може врятувати життя та мінімізувати тяжкі наслідки для здоров’я, – додав він.

У МОЗ наголосили, що сама по собі висока температура тіла (понад 38°) не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації. Проте, якщо з температурою є інші небезпечні симптоми, тоді швидку варто викликати.

Рішення щодо госпіталізації має ухвалити керівник бригади, який приїде на звернення, ґрунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

Згідно зі стандартами надання медичної допомоги під час Covid-19, до лікарень госпіталізують пацієнтів у середньому та тяжкому стані.