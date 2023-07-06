Специалисты Министерства здравоохранения Украины сообщили, что в поверхностных водоемах, которые касаются Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов фиксируется постоянное и значительное микробное загрязнение.

— Из 1 604 проб, по результатам исследований, 540 не соответствуют гигиеническим требованиям, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, зафиксированы превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей. Среди опасных — сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка, ротавирус. Также обнаруживают холероподобный вибрион.

В Минздраве напомнили, что, в отличие от холерных холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, однако могут вызывать пищевые токсикоинфекции, как расстройства кишечного тракта с легкой или средней формой тяжести.

Факторами передачи инфекции могут быть загрязненная вода открытых водоемов, рыба, креветки, моллюски и тому подобное.