Фахівці Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що в поверхневих водоймах, що дотичні до Чорного моря, річок Дніпра, Інгулу, Інгульця, Південного Бугу та лиманів фіксується постійне та значне мікробне забруднення.

– З 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам, – ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.

У МОЗ нагадали, що, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, як-от розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості.

Факторами передання інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо.