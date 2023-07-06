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Річки, що впадають у Чорне море, заражені хвороботворними мікробами — МОЗ

6 Липня 2023, 13:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
учені, науковці
Джерело: Pixabay

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що в поверхневих водоймах, що дотичні до Чорного моря, річок Дніпра, Інгулу, Інгульця, Південного Бугу та лиманів фіксується постійне та значне мікробне забруднення.

– З 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам, – ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, зафіксовано перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних – сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.

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У МОЗ нагадали, що, на відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, як-от розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості.

Факторами передання інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо.

Джерело
МОЗ
Теги
забруднення
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