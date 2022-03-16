Ольга Семидьянова погибла 3 марта 2022 года на рубеже Донецкой и Запорожской областей. По словам ее родных, она словно предчувствовала свою гибель: перед тем, как отправиться в горячую точку, написала, что очень сильно их любит. Больше военный медик на связь не выходила…

Известно, что военный медик Ольга Семидьянова из Марганца была удостоена награды матери-героини за то, что родила шестерых детей и столько же взяла на воспитание из детского дома.

Среди ее наград и орден Честь и слава. Ольга практически не покидала горячие точки. По словам детей, она постоянно старалась помогать другим.

Как рассказали дети Ольги, в 2019 году, как раз на день ее рождения, российские оккупанты обстреляли их позиции. К счастью, всех спасло то, что вместе с побратимами успели спрятаться в другой блиндаж. Но из-за пожара у нее сгорели все документы и вещи.

В том числе и ноутбук дочери, за что Ольга в телефонном разговоре просила у нее прощения. Дочь тогда успокоила ее: мол, человеческие жизни дороже любой вещи.

По ее словам, каждый раз, когда мама уезжала, она повторяла: “Если мы не будем там, они придут в наши дома”. Так и случилось…

К сожалению, из-за активных боевых действий на этом участке фронта Ольгу пока не могут похоронить с подобающими почестями.

Вечная слава героине! Вечная слава Матери и Воину!