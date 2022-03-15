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Неужели вы думаете, что смерть меня пугает. 23-летний раненый из больницы Мечникова

15 марта 2022, 17:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Pexels

Павел, придя в сознание после тяжелейшего ранения, сказал, что не боится смерти.

 — Ему 23 года, родом из Николаевской области, с. Кривое Озеро, — рассказал о бойце гендиректор Днепропетровской областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Его мама медицинская сестра, работает в районной больнице. Она воспитывала сына сильным и любящим свою землю. Он получил хорошее образование.

Тяжелейшие ранения, полученные при обстреле российскими Градами, выбили его из жизненного русла.

— Несколько суток без сознания в реанимации политравмы Мечникова, — продолжил Рыженко. — Глазные орбиты поломаны, в глазах и гайморовых пазухах осколки, ранения грудной клетки, осколочные переломы нижних конечностей и левой руки.

Парню каждый день делают операции. А у него жгучая тоска по дому и образ мамы, которая не перенесет его смерть.

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Медсестра Юля Байлим, каждый раз меняя окровавленные повязки, молит Бога о его быстрейшем выздоровлении.

Война калечит не только тела, но и души молодых людей и женщин. Многие останутся инвалидами. Между тем, психолог клиники Мечникова готова в любое время дня и ночи помочь отчаявшимся, потерявшим уверенность в завтрашнем дне пациентам, раненым войной морально и физически.

Источник: Сергей Рыженко 

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