Павло, прийшовши до тями після важкого поранення, сказав, що не боїться смерті.

– Йому 23 роки, родом із Миколаївської області, с. Криве Озеро, – розповів про бійця гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Його мама медична сестра, працює в районній лікарні. Вона виховувала сина сильним та люблячим свою землю. Він здобув хорошу освіту.

Важкі поранення, отримані під час обстрілу російськими Градами, вибили його з життєвого русла.

– Кілька діб непритомний у реанімації політравми Мечникова, – продовжив Риженко. – Очні орбіти поламані, в очах та гайморових пазухах уламки, поранення грудної клітки, уламкові переломи нижніх кінцівок та лівої руки.

Хлопцю щодня роблять операції. А в нього пекуча туга за домом та образ мами, яка не перенесе його смерть.

Медсестра Юля Байлим, щоразу змінюючи закривавлені пов’язки, благає Бога про його найшвидше одужання.