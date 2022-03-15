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Невже ви думаєте, що смерть мене лякає. 23-річний поранений із лікарні Мечникова

15 Березня 2022, 17:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Pexels

Павло, прийшовши до тями після важкого поранення, сказав, що не боїться смерті.

– Йому 23 роки, родом із Миколаївської області, с. Криве Озеро, – розповів про бійця гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Його мама медична сестра, працює в районній лікарні. Вона виховувала сина сильним та люблячим свою землю. Він здобув хорошу освіту.

Важкі поранення, отримані під час обстрілу російськими Градами, вибили його з життєвого русла.

– Кілька діб непритомний у реанімації політравми Мечникова, – продовжив Риженко. – Очні орбіти поламані, в очах та гайморових пазухах уламки, поранення грудної клітки, уламкові переломи нижніх кінцівок та лівої руки.

Хлопцю щодня роблять операції. А в нього пекуча туга за домом та образ мами, яка не перенесе його смерть.

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Медсестра Юля Байлим, щоразу змінюючи закривавлені пов’язки, благає Бога про його найшвидше одужання.

Війна нівечить не тільки тіла, а й душі молодих людей та жінок. Багато з них залишаться інвалідами. Тим часом, психолог клініки Мечникова готова в будь-яку годину дня і ночі допомогти зневіреним, які втратили впевненість у завтрашньому дні пацієнтам, пораненим війною морально і фізично.

Джерело: Сергій Риженко

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