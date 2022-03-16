Ольга Семидьянова загинула 3 березня 2022 року на рубежі Донецької та Запорізької областей. За словами її рідних, вона немов передчувала свою загибель: перед тим, як вирушити в гарячу точку, написала, що дуже сильно їх любить. Більше військовий медик на зв’язок не виходила…

Відомо, що воєнний медик Ольга Семидьянова з Марганцю була удостоєна нагороди матері-героїні за те, що народила шістьох дітей і стільки ж взяла на виховання з дитячого будинку.

Серед її нагород і орден Честь і слава. Ольга практично не покидала гарячі точки. За словами дітей, вона постійно намагалася допомагати іншим.

Як розповіли діти Ольги, в 2019 році, якраз на день її народження, російські окупанти обстріляли їхні позиції. На щастя, всіх врятувало те, що разом з побратимами встигли сховатися в інший бліндаж. Але через пожежу у неї згоріли всі документи та речі.

Зокрема, і ноутбук дочки, за що Ольга в телефонній розмові просила у неї вибачення. Дочка тоді заспокоїла її: мовляв, людські життя дорожче за будь-яку річ.

За її словами, кожного разу, коли мама їхала, вона повторювала: “Якщо ми не будемо там, вони прийдуть в наші будинки”. Так і сталося…

На жаль, через активні бойові дії на цій ділянці фронту Ольгу поки що не можуть поховати з належними почестями.

Вічна слава героїні! Вічна слава Матері і Воїну!