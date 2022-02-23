Почти два года прошло со дня трансплантации почки молодому мужчине, которую провели специалисты Центра трансплантологии Первого территориального медицинского объединения Львова. Сегодня, 23 февраля, 38-летний Дмитрий Капущенко приехал из Кривого Рога на плановый осмотр.

Дмитрия медики считают особым пациентом. И не только потому, что он был первым, кому в 1 ТМО была сделана органная трансплантация. Его личная история никого не оставляет равнодушным.

Почки у Дмитрия отказали восемь лет назад, когда ему было всего 30. С тех пор мужчина жил на гемодиализе.

На заместительную почечную терапию согласился, потому что пообещал жене до конца бороться за жизнь ради детей. Однако трансплантацию, как шанс избавиться от страшной патологии, даже не рассматривал, настолько она казалась нереальной.

Вскоре Дмитрий потерял родного брата, который так и не поверил, что почечную недостаточность можно победить.

Но все изменилось, когда жена Дмитрия Ольга услышала о львовских врачах. Именно она привезла мужа на консультацию, после которой он согласился на трансплантацию.

Операция состоялась 29 февраля. Орган Дмитрию отдала его мама, которая, потеряв одного сына, во что бы то ни стало хотела спасти другого.

Благодаря этому уже два года Дмитрий живет полноценной жизнью. Донорский орган, как показало обследование, работает хорошо.

Медики 1 ТМО Львова искренне рады за своего первого пациента с трансплантированной почкой. И благодарны, что он доверился именно им.

За два года специалисты Центра трансплантологии объединения с помощью коллег пересадили уже 99 органов.

Источник: 1 ТМО Львова