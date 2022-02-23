Майже два роки минуло з дня трансплантації нирки молодому чоловікові, яку провели фахівці Центру трансплантології Першого територіального медичного об’єднання Львова. Сьогодні, 23 лютого, 38-річний Дмитро Капущенко приїхав з Кривого Рогу на плановий огляд.

Дмитра медики вважають особливим пацієнтом. І не тільки тому, що він був першим, кому в 1 ТМО була зроблена органна трансплантація. Його особиста історія нікого не залишає байдужим.

Нирки у Дмитра відмовили вісім років тому, коли йому було лише 30. Відтоді чоловік жив на гемодіалізі.

На замісну ниркову терапію погодився, бо пообіцяв дружині до кінця боротися за життя заради дітей. Однак трансплантацію, як шанс позбутися від страшної патології, навіть не розглядав, настільки вона здавалася нереальною.

Незабаром Дмитро втратив рідного брата, який так і не повірив, що ниркову недостатність можна перемогти.

Але все змінилося, коли дружина Дмитра Ольга почула про львівських лікарів. Саме вона привезла чоловіка на консультацію, після якої він погодився на трансплантацію.

Операція відбулася 29 лютого. Орган Дмитру віддала його мама, яка, втративши одного сина, будь за що хотіла врятувати іншого.

Завдяки цьому вже два роки Дмитро живе повноцінним життям. Донорський орган, як показало обстеження, працює добре.

Медики 1 ТМО Львова щиро раді за свого першого пацієнта з трансплантованою ниркою. І вдячні, що він довірився саме їм.

За два роки фахівці Центру трансплантології об’єднання за допомогою колег пересадили вже 99 органів.

Джерело: 1 ТМО Львова