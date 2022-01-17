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Рождественская история с кусочком пули: как в Днепре во второй раз спасли раненого бойца

17 января 2022, 10:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Depositphotos

Это история о том, как одна пуля могла дважды убить военного парамедика, добровольца, 23-летнего Михаила с Ровенщины.

7 января в районе Марьинки по нашим позициям работал вражеский пулемет. Михаил как раз оказывал медицинскую помощь раненому, когда получил слепое пулевое ранение правой подключичной области.

– Его немедленно транспортировали в мобильный госпиталь в Покровск, где наши военные коллеги успешно изъяли пулю, – рассказал заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы им. И.И.Мечникова Юрий Скребец. —  Для проведения компьютерной томографии и последующего лечения он был доставлен к нам.

В течение недели состояние раненого было удовлетворительным. Он даже стал проситься на передовую. И вдруг – артериальное кровотечение из раны.

— Первая мысль – повреждена подключичная артерия, — сказал Юрий Скребец. — Это же угрожающее жизни состояние, требующее экстренных решений. Мигом собралась хирургическая бригада – интервенционный радиолог Андрей Мирошниченко, эндоваскулярный хирург Андрей Медведик и анестезиолог Сергей Калиберда. Срочно выполнили ангиографию.

Магистральные артериальные сосуды оказались целыми, но крохотный, практически незаметный рентгену фрагмент оболочки пули, оторвавшись от нее, повредил одну из ветвей подключичной артерии.

Фото Юрий Скребец

В результате разрыва стенки образовалась ложная аневризма – бомба замедленного действия, которая в любой момент могла бы вызвать несовместимое с жизнью артериальное кровотечение. Поэтому ангиография без перерыва перешла во внутрисосудистую операцию – исключение травматической аневризмы микроспиралями и заклеивание поврежденной стенки артерии.

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Пациент понял, что с ним произошло, только когда проснулся в палате, и врачи рассказали ему о чудесном спасении. Сложная операция никак не ухудшила состояние бойца.

Такая у нас была рождественская история, сказал напоследок Юрий Скребец.

Источник: Юрий Скребец

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