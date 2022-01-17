Это история о том, как одна пуля могла дважды убить военного парамедика, добровольца, 23-летнего Михаила с Ровенщины.

7 января в районе Марьинки по нашим позициям работал вражеский пулемет. Михаил как раз оказывал медицинскую помощь раненому, когда получил слепое пулевое ранение правой подключичной области.

– Его немедленно транспортировали в мобильный госпиталь в Покровск, где наши военные коллеги успешно изъяли пулю, – рассказал заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы им. И.И.Мечникова Юрий Скребец. — Для проведения компьютерной томографии и последующего лечения он был доставлен к нам.

В течение недели состояние раненого было удовлетворительным. Он даже стал проситься на передовую. И вдруг – артериальное кровотечение из раны.

— Первая мысль – повреждена подключичная артерия, — сказал Юрий Скребец. — Это же угрожающее жизни состояние, требующее экстренных решений. Мигом собралась хирургическая бригада – интервенционный радиолог Андрей Мирошниченко, эндоваскулярный хирург Андрей Медведик и анестезиолог Сергей Калиберда. Срочно выполнили ангиографию.

Магистральные артериальные сосуды оказались целыми, но крохотный, практически незаметный рентгену фрагмент оболочки пули, оторвавшись от нее, повредил одну из ветвей подключичной артерии.

В результате разрыва стенки образовалась ложная аневризма – бомба замедленного действия, которая в любой момент могла бы вызвать несовместимое с жизнью артериальное кровотечение. Поэтому ангиография без перерыва перешла во внутрисосудистую операцию – исключение травматической аневризмы микроспиралями и заклеивание поврежденной стенки артерии.

Пациент понял, что с ним произошло, только когда проснулся в палате, и врачи рассказали ему о чудесном спасении. Сложная операция никак не ухудшила состояние бойца.

Такая у нас была рождественская история, сказал напоследок Юрий Скребец.

Источник: Юрий Скребец