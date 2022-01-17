Це історія про те, як одна куля могла двічі вбити військового парамедика, добровольця, 23-річного Михайла з Рівненщини.

7 січня в районі Мар’їнки по наших позиціях працював ворожий кулемет. Михайло саме надавав медичну допомогу пораненому, коли отримав сліпе кульове поранення правої підключичної ділянки.

– Його негайно транспортували до мобільного госпіталю в Покровськ, де наші військові колеги успішно вилучили кулю, – розповів заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. І.І.Мечникова Юрій Скребець. – Для проведення комп’ютерної томографії та подальшого лікування він був доправлений до нас.

Протягом тижня стан пораненого був задовільним. Він навіть став проситися назад, на передову. І раптом – артеріальна кровотеча з рани.

– Перша думка – пошкоджено підключичну артерію, – сказав Юрій Скребець. – Це ж загрозливий для життя стан, який вимагає екстрених рішень. Миттю зібралася хірургічна бригада – інтервенційний радіолог Андрій Мірошниченко, ендоваскулярний хірург Андрій Медведик та анестезіолог Сергій Каліберда. Терміново виконали ангіографію.

Магістральні артеріальні судини виявилися цілими, але крихітний, практично непомітний рентгену фрагмент оболонки кулі, відірвавшись від неї, ушкодив одну з гілок підключичної артерії.

В результаті розриву стінки утворилася хибна аневризма – бомба уповільненої дії, яка в будь-який момент могла б спричинити несумісну з життям артеріальну кровотечу. Тому ангіографія без перерви перейшла у внутрішньосудинну операцію – виключення травматичної аневризми мікроспіралями та заклеювання пошкодженої стінки артерії.

Пацієнт зрозумів, що з ним відбулося, лише коли прокинувся в палаті, та лікарі розповіли йому про дивовижне спасіння. Складна операція аж ніяк не погіршила стан бійця.

Отака у нас була різдвяна історія, сказав наостанок Юрій Скребець.

Джерело: Юрий Скребець